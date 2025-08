Με έναν άκρως χιουμοριστικό και ευφάνταστο τρόπο η Formula 1 έδωσε το σήμα έναρξης της καλοκαιρινής διακοπής.

Με 14 αγώνες να έχουν ολοκληρωθεί στο 2025 ο κόσμος της Formula 1 ξεκινά αισίως το καλοκαιρινό του διάλειμμα. Τις επόμενες τρεις εβδομάδες οδηγοί και προσωπικό των ομάδων θα κάνουν τις διακοπές τους ώστε να φορτίσουν τις μπαταρίες τους για το δεύτερο και απαιτητικό μισό του πρωταθλήματος.

Η Formula 1 έμεινε πιστή στις παραδόσεις που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια και δημοσίευσε ένα σκίτσο με το πώς οι οδηγοί περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κάθε ένας απεικονίζει μία ιστορία από το φετινό πρωτάθλημα, όπως για παράδειγμα η γκριμάτσα του Φερνάντο Αλόνσο, η φοβία του Σαρλ Λεκλέρ με το νερό και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ να κρατά ένα παγωτό σε σχήμα τροπαίου.

Στο κάτω μέρος αναγράφεται η 29η του Αυγούστου, η ημερομηνία που ξεκινά η δράση στο Grand Prix Ολλανδίας με το FP1.

Out of office mode 🔕



See you in Zandvoort, gang 👋#F1 pic.twitter.com/cV6tilJCSg