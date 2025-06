Η βρετανική ομάδα ξεκαθάρισε τη θέση της έπειτα από έναν αγώνα στον οποίο οι οδηγοί της είχαν επαφή στους τελευταίους γύρους.

Η McLaren Racing έζησε έναν έντονο αγώνα στο Grand Prix Καναδά, τον πρώτο της σεζόν που δεν είχε ξεκάθαρη δυνατότητα να πάρει νίκη στο 2025. Πέρα από έλλειψη παρουσίας στο βάθρο για πρώτη φορά φέτος, οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις είχαν μεταξύ τους σύγκρουση.

Τα μονοθέσια των δύο οδηγών ακούμπησαν μεταξύ τους στον 67ο γύρο, με τον Βρετανό να χτυπά από πίσω τον Αυστραλό και λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε στην MCL39 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

That’s P4 for Oscar and a DNF for Lando at the Canadian GP.#McLaren | #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/ZpXkykCELP