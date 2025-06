Σε μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη προχώρησε η FIA την ημέρα κατατακτήριων του Grand Prix Καναδά.

Ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά της Formula 1 λίγες ώρες πριν το ξεκίνημα του Grand Prix Καναδά. Η FIA ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ντέρεκ Ουόργουϊκ από τα καθήκοντά του ως αγωνοδίκη, εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένων δηλώσεων στα ΜΜΕ.

Οι δηλώσεις του κρίθηκαν ακατάλληλες για άτομο με επίσημο ρόλο στις αποφάσεις αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

