O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εκνευρίζεται από τα σημεία που η Ferrari τοποθετεί στο pit lane τους κώνους.

Πολλά πράγματα εκνευρίζουν τον Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1. Τώρα μάθαμε ότι ένα από αυτά είναι το σημείο που η Scuderia Ferrari τοποθετεί τους κώνους της στο pit lane, οριοθετώντας την περιοχή του pit stop.

Δείτε ακόμα: Όταν ο Κούλθαρντ επιβίωσε από συντριβή αεροπλάνου πριν από το GP Ισπανίας

Ο δημοσιογράφος του ολλανδικό δίκτυου Viaplay έδειξε στον οδηγό της Red Bull Racing έναν κατεστραμμένο κώνο από τις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας. «Ναι, εγώ το έκανα αυτό. Η Ferrari πάντα τοποθετεί τους κώνους της πολύ έξω, το κάνει εδώ και μερικούς αγώνες. Οπότε είπα ότι αν ξανασυμβεί, θα τους περάσω από πάνω», είπε ο Μαξ.

Max Verstappen has beef with a Ferrari cone 😂



“Ferrari always puts the cones quite far. I said: ‘If this happens one more time, I’m gonna ruin it completely,’”



pic.twitter.com/zsbRMREGOT