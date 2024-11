Ο Τακάκι Νακαγκάμι της LCR ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Καταλονίας.

Η πρώτη μάχη του τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου του MotoGP για το 2024 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το Grand Prix Αλληλεγγύης ξεκίνησε στην πίστα της Καταλονίας των χαμηλών θερμοκρασιών με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών διάρκειας 45 λεπτών.

Τα βλέμματα όλων είχαν φυσικά στραφεί από νωρίς στους διεκδικητές του τίτλου, Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια. Ωστόσο κανένας εκ των δύο δεν ήταν στην πρώτη θέση. Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Τακάκι Νακαγκάμι για την LCR με τη μοτοσικλέτα της Honda. O Ιάπωνας έκανε την έκπληξη και πήρε την 1η θέση με το 1:40,501 και ήταν με διαφορά ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα. Ο αγώνας στην Καταλονία είναι ο τελευταίος στην καριέρα του Νακαγκάμι στο MotoGP.

Στη 2η θέση ήταν ο Πέδρο Ακόστα της Tech3 KTM, με τον Ισπανό να έχει ένα πολύ αλλόκοτο ξεκίνημα στην ημέρα. Ο Ακόστα είχε μια πολύ παράξενη επαφή με τον teammate του, Αογκούστο Φερνάντεθ στα πρώτα λεπτά του FP1 που είχε ως αποτέλεσμα να έχουν αμφότεροι πτώση. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, ο οποίος ήταν 0,414 δλ μακριά από την κορυφή.

Στην 4η θέση ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM και πίσω του είχε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός εστίασε στο ρυθμό αγώνα και πήρε την 5η θέση στο FP1. Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν στην 6η θέση μπροστά από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος όπως και ο Μαρτίν έκανε δοκιμές ενόψει του Αγώνα Σπριντ και του Grand Prix. Ωστόσο μετά το τέλος της 45λεπτης διαδικασίας είχε πτώση στη στροφή 1 έπειτα από μία πολύ κακή δοκιμαστική εκκίνηση.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Μάβερικ Βινιάλες με Aprilia, Τζακ Μίλερ με KTM και Μαρκ Μάρκεθ με Gresini Ducati.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή, θα οριστούν οι πρώτοι 10 αναβάτες που θα πάρουν μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

😱 @PeccoBagnaia locked the front as Maverick was passing!



That's a crash during the practice start session for the title challenger 💥#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/RBqgwmtErG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2024

Αποτελέσματα FP1 MotoGP Καταλονία

Φωτογραφίες: LCR/X