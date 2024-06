Οι κανονισμοί της Formula 1 του 2026 δεν έχουν κερδίσει την εύνοια των ομάδων που έχουν τεράστια παράπονα από την FIA.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Καναδά η FIA μαζί με τη Formula 1 παρουσίασαν τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Το κορυφαίο σπορ μπαίνει σε μία νέα εποχή με την εμφάνιση και τη σχεδίαση των μονοθεσίων να αλλάζουν σε τεράστιο βαθμό.

Μπορεί να δημιουργήθηκε ενθουσιασμός στον κόσμο της Formula 1 γύρω από τους νέους κανονισμούς, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για τις ομάδες. Στα εργοστάσια ήδη εργάζονται πάνω στα μονοθέσια του 2026 κάνοντας διαρκώς προσομοιώσεις. Από τα δεδομένα που έχουν μέχρι τώρα, όμως, τα παράπονα είναι πολλά. Το κύριο παράπονο είναι η υψηλή ταχύτητα στις ευθείες και η έλλειψη ταχύτητας στις στροφές.

Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, παραδέχθηκε πως θα χρειαστεί να παρέμβουν στους κανονισμούς του 2026: «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε και άλλα να συζητήσουμε με τις ομάδες. Έχουμε πλήρη επίγνωση των ανησυχιών που έχουν οι ομάδες».

Για επικείμενη αλλαγή στους κανονισμούς προϊδέασε και ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ: «Σχετικά με το σασί, η FIA με τις ομάδες πρέπει να βελτιώσουν τους κανονισμούς. Αυτή τη στιγμή η απόδοση των μονοθεσίων δεν είναι καλή. Είμαι όμως αισιόδοξος πως θα πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω πως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στους τεχνικούς κανονισμούς. Όμως στον τομέα των κινητήρων οι κανόνες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο».

