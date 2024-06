O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 έχει αδυναμία στο πρωινό με τηγανίτες.

Οι οδηγοί της Formula 1 είναι ιδιαίτερα γυμνασμένοι, καθώς τα 90 λεπτά που περνούν μέσα στο μονοθέσιο σε ρυθμό Grand Prix είναι εξαντλητικά για τον οργανισμό. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν αδυναμία στο φαγητό.

Για παράδειγμα, ο Λιούις Χάμιλτον έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο λατρεύει τις τηγανίτες. «Τρώω 6 με 8 τηγανίτες για πρωινά κάθε μέρα, πριν πάω για σκι. Στους αγώνες όμως δεν υπάρχουν τηγανίτες γιατί πρέπει να διατηρήσω ένα συγκεκριμένο σωματικό βάρος και είμαι ήδη στο όριο».

Still loves pancakes. Just saving them for the winter 😁🥞 pic.twitter.com/XWhQfdIGUn