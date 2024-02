Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Formula 1, μετά τη συμφωνία Ferrari - Χάμιλτον από το 2025.

Η «μεταγραφή του αιώνα» στη Formula 1 πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ο Λιούις Χάμιλτον θα οδηγεί για τη Scuderia Ferrari από το 2025, καθώς υπέγραψε - τουλάχιστον διετές - συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Το απόγευμα της Πέμπτης 1 Φεβρουαρίου, η διοίκηση της Mercedes-AMG F1 κάλεσε το προσωπικό στην έδρα της στο Μπράκλει της Αγγλίας και τους ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1 στα τέλη της φετινής σεζόν.

Mercedes employees in Brackley have been told that Lewis Hamilton will be leaving at the end of the 2024 season 🏎️



The seven-time world champion will join Ferrari for the 2025 season 👇 pic.twitter.com/oGJ8kK7Vt7