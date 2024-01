O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συμμετέχει σε ένα χειμερινό simracing πρωτάθλημα στο οποίο δεν χάνει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει.

Στο δεύτερο γύρο του simracing πρωταθλήματος, «Real Racers Never Quit», ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πρωταγωνιστής. Έπειτα από τη νίκη του στην κατηγορία GT3 στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα του iRacing αγωνίστηκε στον εικονικό κόσμο με μονοθέσια προδιαγραφών Formula 3 και Formula 4.

O πρώτος αγώνας ήταν στο Σίλβερστον, στον οποίο εκκίνησε από την 4η θέση. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 στο μονοθέσιο F3 κατάφερε να αναρριχηθεί στην κατάταξη και πήρε τη νίκη με σχετική άνεση.

An intense race once again with Max coming out on top 🥇🙌 #RRNQ pic.twitter.com/7mYqDKRV0A