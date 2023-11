MotoGP: Φωτιά στη μάχη του τίτλου (vid)

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το Sprint στην πίστα της Μαλαισίας.

Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής του Sprint στο πλαίσιο του MotoGP της Μαλαισίας αλλά κερδισμένος από αυτό ήταν και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing – επίσης με Ducati!

O Ισπανός τερμάτισε στη δεύτερη θέση και έτσι ψαλίδισε λίγο ακόμα τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati. Μάλιστα, για να πάρει την τρίτη θέση και να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες έναντι του Μαδριλένου, ο Ιταλός χρειάστηκε τη βοήθεια του ομόσταβλού του, Ενέα Μπαστιανίνι, ώστε να πάρει την 3η θέση.

