Όλοι θέλουν ένα αυτόγραφο ή μία σέλφι με τον αγαπημένο τους οδηγό, όμως υπάρχουν κάποια όρια που δεν πρέπει να ξεπερνούνται.

Στην πίστα του Όστιν διεξάγεται το Grand Prix ΗΠΑ, ο 18ος από τους 22 αγώνες της φετινής σεζόν στη Formula 1. Μπορεί οι τίτλοι οδηγών (Μαξ Φερστάπεν) και κατασκευαστών (Red Bull Racing) να έχουν κριθεί, όμως το ενδιαφέρον του κοινού - και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες - παραμένει στα ύψη.

Την Παρασκευή διεξήχθησαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα της Κυριακής, με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει την pole position. Ο Λάντο Νόρις είναι 2ος και ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από την 3η θέση του grid. Ο 38χρονος Βρετανός της Mercedes-AMG δεν σταμάτησε να δίνει αυτόγραφα και να στέκεται για φωτογραφίες, όμως η συμπεριφορά ενός φίλου της ομάδας τον εκνεύρισε.



Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, καθώς προχωρούσε για να μπει στο γκαράζ της Mercedes, ένας θεατής που βρισκόταν στα paddock και φορούσε την μπλούζα της ομάδας, τον ακούμπησε στην πλάτη. Ο Χάμιλτον γύρισε και τον κοίταξε, εμφανώς εκνευρισμένος, αλλά δεν έδωσε βέβαια συνέχεια στο περιστατικό.

