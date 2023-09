H Μ. Βρετανία δίνει πενταετή παράταση στα συμβατικά αυτοκίνητα – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση αγοράς νέων αυτοκινήτων βενζίνης και diesel μετατίθεται από το 2030 στο 2035.

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας όσον αφορά το deadline για την πώληση νέων ΙΧ και βαν με κινητήρες εσωτερικής καύσης στη χώρα. Ενώ μέχρι πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ επέμενε ότι η διορία είναι το 2030, τώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράταση 5 ετών. «Θα χαλαρώσουμε την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση», ανέφερε ο Σούνακ. «Οι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν επιβατικά οχήματα αλλά και βαν με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου έως το 2035». Μάλιστα – όπως είπε – θα επιτρέπεται η αγορά και η πώλησής του ως μεταχειρισμένων και μετά το 2035.

