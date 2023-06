O Ιάπωνας οδηγός έχασε τον έλεγχο του #8 Toyota, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον προστατευτικό τοίχο.

Η καθοριστική στιγμή στον αγώνα 24 Ωρών Λε Μαν ήρθε με το χρονόμετρο να δείχνει 1 ώρα και 44 λεπτά πριν το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο Ρίο Χιρακάβα έχασε τον έλεγχο του #8 της Toyota Gazoo Racing κατά το φρενάρισμα στην στροφή Αρνάζ, με αποτέλεσμα να πέσει στον προστατευτικό τοίχο.

Το αγωνιστικό που εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου 20 δλ. πίσω από την πρωτοπόρο Ferrari #51, πλέον βρίσκεται στα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Κάτι που σημαίνει ότι η ιταλική ομάδα είναι μία ανάσα μακριά από μία ιστορική νίκη. Ο 29χρονος Χιρακάβα είχε απωλέσει κατά τις πρωινές ώρες μία σημαντική διαφορά για το #8 Toyota.

Hartley should have been the one bringing the #8 to the end, too much pressure on Hirakawa and now Toyota has officially lost this race.

