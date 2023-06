Η κίνηση του Πιερ Γκουίντι στον Σεμπάστιαν Μπουέμι, χάρισε το προβάδισμα στην ιταλική ομάδα, 5 ώρες πριν τον τερματισμό.

Μάχη για γερά νεύρα εξελίσσεται στις 24 Ώρες Λε Μαν. Με πέντε ώρες να απομένουν για την καρό σημαία, Ferrari και Toyota παλεύουν για τη νίκη στο θρυλικό αγώνα αντοχής. Ένα πρόβλημα στο pit stop της Ferrari #51 έδωσε το προβάδισμα στο #8 της Toyota Gazoo Racing.

Leader change! 😱

The @FerrariHypercar #51 refused to start to leave the pit lane and Sébastien Buemi took the opportunity to glide past in the Toyota #8 @TGR_WEC .#LeMansCentenary pic.twitter.com/wDicSIjxax