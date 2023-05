Φέτος διεξάγεται για 80ή φορά Grand Prix στους δρόμους του Πριγκιπάτου και όπως είναι αναμενόμενο κυκλοφορεί ρουχισμός.

Το προσεχές τριήμερο (26-28 Μαΐου) το Μονακό φιλοξενεί τον έκτο φετινό Grand Prix της Formula 1, καθώς ματαιώθηκε ο αγώνας στην Ίμολα. Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο είναι επετειακός, καθώς διεξάγεται για 80ή φορά Grand Prix στο Μονακό (περιλαμβάνονται και οι αγώνες πριν την εποχή της F1).

Στην ιστοσελίδα της λέσχης αυτοκινήτου ACM είναι διαθέσιμο το επετειακό λευκό Polo, στην τιμή των 79 ευρώ. Μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά εδώ.

Το επετειακό Polo είναι διαθέσιμο και σε γυναικείο

