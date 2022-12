Μουντιάλ 2022: To Hyundai Ioniq 5 πηγαίνει στο Λουσέιλ για τον πρώτο ημιτελικό

Το ηλεκτρικό crossover αποτελεί ένα από τα επίσημα οχήματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ.

Το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, θα κριθεί απόψε. Αργεντινή εναντίον Κροατίας, Μέσι εναντίον Μόντριτς στον πρώτο ημιτελικό, στο επιβλητικό «Λουσέιλ», βόρεια της Ντόχα.

Ως επίσημος εταίρος του FIFA World Cup 2022, η Hyundai παρέχει 226 φιλικά προς το περιβάλλον επιβατικά αυτοκίνητα, συνεισφέροντας στο στόχο η διοργάνωση να καταστεί ανθρακικά ουδέτερη. Ανάμεσά τους είναι και το αμιγώς ηλεκτρικό Ioniq 5, το οποίο ήδη ταξιδεύει προς το στάδιο που θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός αλλά και ο τελικός της Κυριακής.

Πέρα από το Ioniq 5, η Hyundai παρέχει Sonata HEV, Tucson HEV, KONA HEV, Genesis G80 EV και GV70 EV, τα οποία μεταφέρουν μέλη και επισήμους της FIFA. Επιπλέον 10 ηλεκτρικά λεωφορεία Elec City έχουν ως επιβάτες δημοσιογράφους και τεχνικούς.

