Θα μας τρελάνει ο Μάρκεθ (vid)

O Μαρκ Μάρκεθ δεν διστάζει να δοκιμάσει backflip με motocross μοτοσικλέτα και μάλιστα μπροστά σε έναν πρωταθλητή XFighters.

Αν νομίζατε ότι τα είχατε δει όλα από τον Μαρκ Μάρκεθ τότε κρατήστε μικρό καλάθι. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής MotoGP έχει αποδείξει στην πορεία του στις πίστες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP ότι είναι ικανός για όλα, να σώσει με απίστευτο τρόπο μια πτώση, να κερδίσει έναν αγώνα από την τελευταία θέση, να προσπεράσει τους αντιπάλους του με μοναδικό τρόπο και πολλά ακόμα.

Πολύ συχνά έχουμε παρακολουθήσει τον Μάρκεθ μαζί με τον αδερφό του να πραγματοποιούν προπόνηση motocross και να κινούνται εντυπωσιακά γρήγορα στις χωμάτινες πίστες. Αυτό όμως που έκανε ο Ισπανός με την καθοδήγηση του Ντάνι Τόρες ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.

Ο Ντάνι Τόρες είναι ένας από τους σπουδαιότερους αναβάτες Freestyle Motocross με νίκες στους αγώνες XFighters και αμέτρητες διακρίσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Ο Ισπανός, θέλησε να δείξει τον Μάρκεθ πως γίνεται ένα από τα πιο γνωστά κόλπα Freestyle, το περίφημο backflip και εκείνος φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να το τολμήσει.

That time Marc Marquez (and definitely not Dany Torres 😉) did a backflip on an MX bike



📹 Marc Marquez#MotoGP pic.twitter.com/Nshg9RXvpS