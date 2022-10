Η Πόλη του Μεξικού φιλοξενεί τον εικοστό γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1.

Συνέχεια στη δράση δίχως ανάσα, αφού αμέσως μετά το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η Formula 1 πατά ξανά γκάζι – αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού.

Πρόκειται για τον εικοστό γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και διεξάγεται στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Ένα σιρκουί που έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Για τους κινητήρες αλλά και τα ελαστικά της Pirelli.

Συγκεκριμένα, είναι ο αγώνας που διεξάγεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο – στα 2238 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο αραιός αέρας επηρεάζει την απόδοση των υβριδικών μηχανών όπως και την αεροδυναμική απόδοση. Η κάθετη δύναμη που παράγεται είναι λιγότερη ειδικά στις χαμηλές στροφές. Φέτος με τα πατώματα που προκαλούν αναρρόφηση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από πέρυσι η αεροδυναμική απόδοση.





Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Μεξικό, ακόμη και σε διάστημα λίγων ωρών. Αυτό επηρεάζει την πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης των ελαστικών και είναι μια σημαντική παράμετρος που οι ομάδες πρέπει να παρακολουθούν.

Όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έτσι και αυτό, η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.





Ο Μάριο Ίζολα, διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, είπε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν τα ελαστικά μας πρέπει να ανταπεξέλθουν σε μια ευρεία ποικιλία συνθηκών οι οποίες διαμορφώνονται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε πίστας. Αν κοιτάξετε στους δυο τελευταίους αγώνες, στη Σουζούκα παίζουν ρόλο τα πλευρικά φορτία, στο Όστιν το αεροδυναμικό ζύγισμα ενώ στην Πόλη του Μεξικού, κυρίαρχο ρόλο έχει η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Η πίστα που φέρει το όνομα των αδερφών Rodriguez δεν προσφέρει ιδιαίτερη πρόσφυση. Τα ενεργειακά φορτία που μεταφέρονται διαμέσου των ελαστικών είναι χαμηλά και τα μονοθέσια δεν έχουν τόσο μεγάλη αεροδυναμική απόδοση ειδικά στις αργές στροφές καθώς ο αέρας είναι αραιός σ’ αυτό το υψόμετρο. Φέτος πιθανόν θα δούμε περισσότερη φθορά στα εμπρός ελαστικά καθώς η σημερινή γενιά μονοθεσίων έχει υποστροφική τάση στις αργές στροφές – υπάρχουν αρκετές στην πίστα του Mεξικού. Η φύση της διαδρομής με πολύ σκόνη στην επιφάνεια του οδοστρώματος έχει ως αποτέλεσμα το κράτημα να βελτιώνεται θεαματικά κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης και η σωστή προθέρμανση των ελαστικών θα είναι κλειδί στην επιτυχία».





Φωτογραφίες: Pirelli