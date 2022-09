Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το Grand Prix Ιταλίας δεν ολοκληρώθηκε υπό κανονικές συνθήκες αγώνα.

Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του στη Μόντσα λόγω της εγκατάλειψης του Ντάνιελ Ρικάρντο, στον 48ο από τους 53 γύρους του αγώνα, όλοι περίμεναν πως θα έχουμε μάχη για τη νίκη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ για τουλάχιστον έναν ή δύο γύρους. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Το Grand Prix ολοκληρώθηκε δίχως να έχουμε περαιτέρω δράση και ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing κέρδισε για 11η φορά στο 2022.

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο αγώνας, δεν άρεσε σε μία μεγάλη μερίδα οπαδών που βρίσκονταν στις εξέδρες, με τις αποδοκιμασίες να ακούγονται ακόμα και μέσω της τηλέοπτικής μετάδοσης. Η FIA θέλησε μέσω εκπροσώπου της να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε και γιατί δεν είχαμε καθαρή αγωνιστική δράση υπό καθεστώς πράσινης σημαίας στο τέλος του Grand Prix Ιταλίας.

«Ενώ έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να απομακρυνθεί το μονοθέσιο με το νούμερο 3 γρήγορα για να συνεχιστεί ο αγώνας, οι βοηθοί πίστας δεν μπορούσαν να βάλουν το μονοθέσιο στη νεκρά και να το σπρώξουν στην έξοδο διαφυγής. Η ασφάλεια στην απομάκρυνση του μονοθεσίου είναι η μόνη μας προτεραιότητα και καθώς το συμβάν δεν ήταν αρκετό ώστε να βγει η κόκκινη σημαία, ο αγώνας ολοκληρώθηκε υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της FIA και των αγωνιζόμενων».

LAP 47/53



Ricciardo has pulled up at the side of the track



We have a ⚠️ SAFETY CAR ⚠️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ETbdMtFN9T