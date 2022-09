O Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Μιζάνο.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αγίου Μαρίνου για τον Φάμπιο Κουαρταραρό και τη Yamaha, καθώς ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων στο FP1. O Γάλλος σημείωσε χρόνο 1:32,313 στο τέλος της διαδικασίας και ήταν κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Τζακ Μίλερ της Ducati, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Μικέλε Πίρο που κάνει την τελευταία του wildcard συμμετοχή στο 2022.

Οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia ακολούθησαν στις θέσεις 4 και 5, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος είναι σε τρομερή φόρμα στους τελευταίους αγώνες με τρεις σερί νίκες. Ο teammate του το 2023 Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ακριβώς πίσω του, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Άλεξ Ρινς, Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 ώρα Ελλάδος με το FP2. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν ο καιρός θα παίξει το ρόλο του, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για εμφάνιση της βροχής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

