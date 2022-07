Ο Κάρλος Σάινθ είναι χαρούμενος που στη Scuderia Ferrari επέλεξαν επιθετική προσέγγιση με τη μονάδα ισχύος τους, παρά τα προβλήματα αξιοπιστίας.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η φετινή χρονιά της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να κερδίζει τους δύο εκ των τριών πρώτων αγώνων της χρονιάς. Όμως η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη, με την ιταλική ομάδα εκτός από κακές στρατηγικές να αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης αξιοπιστία με την F1-75.

Ο Μονεγάσκος οδηγός έχασε δύο νίκες σε Ισπανία και Αζερμπαϊτζάν από αστοχίες στην κινητήρια μονάδα του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στον Καναδά να εκκινεί από το πίσω μέρος του grid, καθώς ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων που αναφέρουν οι κανονισμοί. Στην ομάδα του Μαρανέλο, επικρατεί έντονος προβληματισμός, μιας και τα προβλήματα δεν σταματούν, καθώς στο Grand Prix Αυστρίας, ο Κάρλος Σάινθ είδε το μονοθέσιό του να παίρνει φωτιά, έπειτα από μηχανικό πρόβλημα.

Ωστόσο ο Ισπανός μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Formula 1, ξεκαθάρισε πως επικροτεί τη στρατηγική της ομάδας του να ρισκάρει με την κατεύθυνση που ακολούθησε όσον αφορά την απόδοση της μονάδας ισχύος: «Ως ομάδα παραμένουμε ενωμένοι και γεμάτοι κίνητρο. Περνάμε από μία δύσκολη περίοδο και πιστεύω πως μετά το βήμα που κάναμε με τον κινητήρα φέτος, προτιμώ να έχω το πλεονέκτημα δύναμης και μαζί τις αστοχίες, παρά έναν κινητήρα με χαμηλή ισχύ που είναι όμως πιο αξιόπιστος. Ως ομάδα έχουμε κάνει φοβερή δουλειά με τον κινητήρα φέτος. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα αλλά θα τα λύσουμε, είμαι σίγουρος».

Μετά την εγκατάλειψη στο Σπίλμπεργκ, ο Σάινθ υποχώρησε αρκετά στη βαθμολογία των οδηγών. Μετά από 11 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα, ο 27χρονος Ισπανός βρίσκεται 75 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν και 37 πίσω από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Η διαφορά αυτή, σε συνδυασμό με το σημείο που βρισκόμαστε εντός της σεζόν, δεν αποκλείεται να περιορίσει τον Σάινθ σε ρόλο νούμερο δύο εντός της ομάδας.

Στο Grand Prix Γαλλίας, ο Σάινθ αναμένεται να βάλει νέα κομμάτια στη μονάδα ισχύος του, κάτι που θα τον αναγκάσει να εκκινήσει τον αγώνα από το πίσω μέρος του grid.

