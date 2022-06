Ο Πέκο Μπανάια ήταν εξαιρετικά γρήγορος στο Άσεν και πήρε άλλη μία pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati. Ο Ιταλός στην πορεία του προς την pole position «έκανε κομμάτια» το ρεκόρ πίστας και η πρωτιά του δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha πήρε τη 2η θέση, που τον αφήνει ικανοποιημένο ενόψει του αυριανού αγώνα, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε την 3η θέση.

POLE POSITION FOR @PeccoBagnaia ! 🔝 The Italian makes it back-to-back P1s on Saturday! 🤝 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/gLuboVcETA

Παρότι το πρωινό ήταν ηλιόλουστο στο Άσεν, λίγο πριν από το ξεκίνημα των κατατακτήριων πυκνά μαύρα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από την πίστα. Κάτω από αυτήν την απειλή, οι οδηγοί που έπαιρναν μέρος στο Q1 βγήκαν αμέσως στην πίστα για να κάνουν τους γρήγορους γύρους τους. Για κάποιους όμως τα πράγματα πήγαν στραβά από την αρχή. Ο Ενένα Μπαστιανίνι κατάφερε να φτάσει μόνο μέχρι το τέλος του pit lane, πριν η Ducati του σταματήσει να δουλεύει. Ο Ιταλός έτρεξε πίσω στο γκαράζ της Gresini για να πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα του και να επιστρέψει στην πίστα, με τους μηχανικούς του να δίνουν επίσης αγώνα δρόμου για να την ετοιμάσουν.

Οι αναβάτες της ΚΤΜ έκαναν το καλύτερο ξεκίνημα, με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα να σημειώνει αρχικά τον καλύτερο χρόνο και τον Μπραντ Μπίντερ να τον ακολουθεί στη 2η. Ο Τζοάν Μιρ της Suzuki ήταν 3ος, μπροστά από τους Αντρέα Ντοβιτσιόσο (Yamaha) Ρέμι Γκάρντνερ (ΚΤΜ) και Άλεξ Μάρκεθ (Honda). O Μορμπιντέλι της εργοστασιακής Yamaha έκανε άλλη μία απογοητευτική εμφάνιση, δείχνοντας ανήμπορος να πλησιάζει στις πρώτες θέσεις.

That's far from ideal for @JoanMirOfficial! 💥



He's dropped his GSX-RR at Turn 5 but he has managed to get going again! 👏#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/Je1QHOQAZV