Η βροχή ήταν ο πρωταγωνιστής στην 3η περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, με τον Φερνάντο Αλόνσο να «χορεύει» γρηγορότερα απ' όλους.

Ανατρεπτικό ήταν το FP3 του Grand Prix Καναδά, με την Alpine να είναι αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη διαδικασία. Με τα ενδιάμεσα ελαστικά και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ο Ισπανός σημείωσε χρόνο στο 1:33,836. Η επίδοση αυτή ήταν αρκετή ώστε να πάρει την 1η θέση όντας 53 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri και 55 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin.

H βροχή άλλαξε τα δεδομένα στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, με τους κορυφαίους συνδυασμούς να μην καταγράφουν ανταγωνιστικά περάσματα. Σε περίπτωση που η βροχή συνεχιστεί, όλα είναι ανοιχτά για τις κατατακτήριες δοκιμές αργότερα. Κατά τη διάρκεια του FP3 έγινε επίσης γνωστό ότι ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari θα εκκινήσει από την τελευταία θέση τον αγώνα της Κυριακής, μετά τις ποινές που δέχτηκε για αλλαγή εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του.

Ας δούμε τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Καναδά. Οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με ελαστικά βροχής, καθώς οι συνθήκες πίστας ήταν πολύ άσχημες. Η κινητικότητα ήταν μικρή στα πρώτα λεπτά, όμως βλέπαμε οδηγούς να προσπαθούν να βάλουν όσα περισσότερα χιλιόμετρα ήταν δυνατό, με τη συλλογή δεδομένων ανεξάρτητα από τις συνθήκες είναι πολύ σημαντική.

Ταχύτερος μετά από τα πρώτα 15 λεπτά ήταν ο Φέτελ της Aston Martin, o οποίος είχε σημειώσει χρόνο στο 1:39,041. Αρκετά κοντά του ήταν οι Μάγκνουσεν και Τσουνόντα, με 6 οδηγούς να έχουν σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

Rain in the air, surface water and plenty of spray too! ☔️#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/y74HMl1wE2 — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Όσο περνούσε η ώρα η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σταδιακά. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει, όμως όσο περισσότερα περάσματα έκαναν οι οδηγοί, τόσο περισσότερο νερό θα απομακρυνόταν από την αγωνιστική γραμμή.

Two more drivers taking the scenic route 😮



This time it's Seb and Yuki #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/W8mbn9Uzd4 June 18, 2022

Ο Σάινθ ήταν αυτός που βρήκε γρήγορα ρυθμό και ανέβηκε στην 1η θέση με μία σειρά από γρήγορα περάσματα. Μέχρι τη συμπλήρωση του ημιώρου, ο ταχύτερος χρόνος ήταν στο 1:35,858 και ο Ισπανός ήταν 2 δευτερόλεπτα ταχύτερος του ανταγωνισμού. Αυτός που τον πλησίασε ήταν ο Αλόνσο με την Alpine A522, ο οποίος βρήκε αρκετά γρήγορα ρυθμό.

Η βροχή συνεχιζόταν με αμείωτο ρυθμό, ενώ όλο και περισσότερα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα στο δεύτερο μισό της διαδικασίας. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και το γεγονός πως οι οδηγοί πάλευαν με τα μονοθέσιά τους, δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο μέχρι εκείνο το σημείο.

Ο Φέτελ ήταν ο πρώτος που έσπασε το χρόνο του Ισπανού της Ferrari, έχοντας πολύ καλό ρυθμό στο βρεγμένο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ με το 1:35,821. Ο πρώτος που πέρασε στα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν ο Αλόνσο και ανέβηκε αμέσως στην κορυφή της κατάταξης. Αυτό ανάγκασε κι άλλες ομάδες να ακολουθήσουν τη στρατηγική αυτή, μιας και οι συνθήκες πίστας είχαν βελτιωθεί.

Οι Αλόνσο και Φέτελ εναλλάσσονταν για μερικούς γύρους στην κορυφή της κατάταξης, με τον Ράσελ να σκαρφαλώνει στην 3η θέση της κατάταξης με ελαστικά βροχής. Στα τελευταία λεπτά 15 είδαμε οδηγούς να συναντούν μπελάδες. Οι Μάγκνουσεν και Φερστάπεν είχαν εξόδους στη στροφή 2. Η Red Bull RB18 ειδικά, φάνηκε να είναι ένα αρκετά δύστροπο μονοθέσιο στη βροχή με πολλά καύσιμα.

Alonso is trying his luck with the intermediate tyres



Always pushing is Fernando 💪#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/cVNC8bFxFm — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Στο τέλος της διαδικασίας είδαμε οδηγούς να παλεύουν ώστε να γράψουν έναν ανταγωνιστικό χρόνο. Οι δύο οδηγοί της McLaren βελτίωσαν το χρόνο τους, ενώ ο Γκασλί έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο για να ανέβει στη 2η θέση. Όμως κανένας δεν ήταν αυτός που μπόρεσε να εκτοπίσει τον Φερνάντο Αλόνσο από την κορυφή της κατάταξης.

Now Verstappen is off at Turn 2!



Max manages to avoid the barriers and gets going again as the clock ticks down on FP3 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/RIFsr72wDK — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές του GP Καναδά. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 22:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Καναδά

