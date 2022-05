Λάρισα: Εξαιρετικά σπάνιο και αξίας 100.000 ευρώ το αυτοκίνητο που έπεσε σε κολώνα

Ευτυχώς ο οδηγός του, γνωστός γιατρός από την Αθήνα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τροχαίο ατύχημα με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικά σπάνιου αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Σαρίμβεη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 57χρονου οδηγού του. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του Morgan Plus Six είναι ένας γνωστός γιατρός από την Αθήνα, ο οποίος νοσηλεύεται – ευτυχώς εκτός κινδύνου – στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το ανοικτό διθέσιο αυτοκίνητο είναι το περιορισμένης παραγωγής Morgan Plus Six, το οποίο κατασκευάζεται στην Αγγλία από την Morgan Motor Company, μία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1910. Το γεγονός ότι παράγονται λίγες εκατοντάδες χειροποίητα αυτοκίνητα κάθε έτος σε συνδυασμό με τα πολυτελή υλικά που χρησιμοποιούνται, εκτοξεύουν την τιμή του Morgan Plus Six στις 100.000 ευρώ.

Το Morgan Plus Six εφοδιάζεται με εξακύλινδρο σε σειρά τούμπο βενζινοκινητήρα της BMW, ο οποίος αποδίδει 340 ίππους και χαρίζει στο πανάλαφρο αυτοκίνητο (ζυγίζει μόλις 1.075 κιλά) επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα.

Πρόσφατα η Morgan παρουσίασε το νέο τρίτροχο Super 3 (με δύο τροχούς εμπρός και έναν πίσω), το οποίο φέρει τον τρικύλινδρο κινητήρα 1.5 της Ford, προκειμένου να περνά τις αυστηρές προδιαγραφές ρύπων στην Ευρώπη.

(Πηγή: Larissanet.gr)