Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών έστειλε τη δική του απάντηση στην F1 και ετοίμασε μία έκπληξη για την τηλεοπτική κάλυψη στο GP Γαλλίας.

Διαχρονικά, στη μετάδοση των αγώνων του MotoGP έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από κάμερες που είναι τοποθετημένες πάνω στις μοτοσικλέτες. Επιπλέον, οι κάμερες που βρίσκονται στην πίστα προσφέρουν εντυπωσιακά slow motion πλάνα από τους αναβάτες που κινούνται συνεχώς στο όριο και φλερτάρουν συνεχώς με τις πτώσεις.



Όμως, καθώς στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022 η Formula 1 λάνσαρε επίσημα τη «helmet cam», που βρίσκεται στο κράνος των οδηγών, το MotoGP έπρεπε να "απαντήσει"!

Έτσι, από το Grand Prix Γαλλίας, η τηλεοπτική κάλυψη εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο, με την προσθήκη μιας ξεχωριστής κάμερας. Αυτή είναι ενσωματωμένη στην αγωνιστική φόρμα του Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia, βρίσκεται στην περιοχή του ώμου και μας έδωσε μία νέα διάσταση στις υπέρ-προσπάθειες των αναβατών.

Η γωνία λήψης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και μας δείχνει το πώς ένας αναβάτης του MotoGP οδηγεί πάνω στις άκρως απαιτητικές μοτοσικλέτες απόδοσης 240 ίππων.

Δείτε στο συναρπαστικό βίντεο με τον Αλέις Εσπαργκαρό να μας πηγαίνει μία βόλτα στην πίστα Λε Μαν.



Quite literally the best seat in the house! 😎



Hop onboard for a tour of Le Mans courtesy of @AleixEspargaro's shoulder cam! 🙌#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/2guqFD76hx