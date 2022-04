Οι Αγώνες Σπριντ που θέλει η F1 να αυξήσει σε έξι το 2023, φαίνεται πως βρήκαν μπροστά τους το εμπόδιο της FIA, με τις ομάδες να μην είναι καθόλου ευχαριστημένες.

Σε τρία αγωνιστικά τριήμερα της Formula 1, θα πραγματοποιηθούν φέτος Αγώνες Σπριντ. Ο πρώτος έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στην Ίμολα, με τον Μαξ Φερστάπεν να επικρατεί του Σαρλ Λεκλέρ. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά όπου βλέπουμε το συγκεκριμένο φορμάτ, όμως μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εύνοια των οδηγών.

Για το 2023 το σπορ θέλει να επεκτείνει τον αριθμό των Σπριντ σε έξι αντί για τρεις που έχουμε έως τώρα. Η ιδέα αυτή είχε πέσει στο τραπέζι και για τη φετινή χρονιά, όμως οι ομάδες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ένα ιδανικό οικονομικό μοντέλο. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Κομισιόν της F1 όπου ψηφίστηκε η επέκταση του αριθμού των Αγώνων Σπριντ από την επόμενη χρονιά. Παρά τη θετική ψήφο των ομάδων, η FIA «έβαλε φρένο» στην πρόταση αυτή.

Τα πράγματα περιπλέκει τώρα ο δημοσιογράφος του Sky, Γκρεγκ Σλέιτερ, που ανέφερε ότι η στάση της FIA έχει οικονομικό κριτήριο, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των ομάδων: «Η λέξη “απληστία" χρησιμοποιήθηκε για να μου περιγράψουν τι έγινε. Η FIA είχε αβάσιμες οικονομικές απαιτήσεις. Κάποιες ομάδες μου είπαν πως η FIA δεν ξοδεύει περισσότερα χρήματα με το να αντικαθιστά μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών με έναν Αγώνα Σπριντ. Οι ομάδες είναι σοκαρισμένες με τη στάση της FIA. Ορισμένοι επικεφαλής των ομάδων που ήταν στη συνάντηση μου είπαν επίσης πως από τη στάση και τη συμπεριφορά του προέδρου της FIA δεν εντυπωσιάστηκαν καθόλου. Οι ομάδες είδαν πως οι αγώνες αυτοί αύξησαν τα νούμερα τηλεθέασης και το σπορ είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε νεαρές ηλικίες. Ευελπιστούν να αποκτήσει περισσότερες χορηγίες και να γίνει αγωγός μεγαλύτερων εσόδων».



Σύμφωνα με το BBC αρκετές πηγές αναφέρουν ότι η FIA ζήτησε περισσότερα χρήματα για να στηρίξει την πρόταση των έξι Αγώνων Σπριντ. Ωστόσο η στάση της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι πως όσο περισσότερα Σπριντ πραγματοποιούνται, τόσο αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των βοηθών πίστας.

Η πρόταση για αύξηση των Αγώνων Σπριντ θα τεθεί προς ψήφιση σε επόμενο συνέδριο της Κομισιόν της F1. Προς ώρας το σπορ ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα του στο Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου.

