Ο Τσιτσιπάς νιώθει ότι το Tesla που οδηγεί κάτι λέει γι' αυτόν

Ο Στάφανος Τσιτσιπάς ποζάρει μπροστά στο ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, τον «Τζούλιους», που εκφράζει τις περιβαλλοντικές του ανησυχίες.

O Στέφανος Τσιτσιπάς χρησιμοποιεί ένα Tesla Model 3 για τις μετακινήσεις του, καθώς η φιλοσοφία της ηλεκτροκίνησης -και κυρίως αυτή της Tesla- εκφράζει τις ανησυχίες του ίδιου του Έλληνα αθλητή για την περιβαλλοντική αλλαγή. Ο Τσιτσιπάς νιώθει πολύ καλά για αυτήν του την επιλογή και δημοσίευσε στο instagram ένα ποστ, στο οποίο ποζάρει, ντυμένος στα λευκά, δίπλα στο επίσης λευκό Model 3. Στο ποστ αυτό έχει γράψει: «The cars we drive say a lot about us. #JuliusTheTesla», δηλαδή, «Τα αυτοκίνητα που οδηγούμε λένε πολλά για εμάς». Τζούλιους, δηλαδή «Ιούλιος» είναι το όνομα που έχει δώσει ο Τσιτσιπάς στο αυτοκίνητό του.

Το Tesla Model 3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που κατά την κίνησή του δεν παράγει καθόλου ρύπους. Η έκδοση που οδηγεί ο Τσιτσιπάς είναι η Long Range, που σημαίνει ότι διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, και έχει την αυξημένη αυτονομία, που μπορεί να φτάσει έως και 560 χιλιόμετρα. Αποδίδει 346 ίππους και έχει εκρηκτικές επιδόσεις, αφού χρειάζεται μόλις 4,4 δευτερόλεπτα για πιάσει από στάση τα 100 χλμ/ώρα και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει στα 230 χλμ/ώρα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς αντέδρασε ο Τσιτσιπάς όταν μπήκε μέσα στο Tesla για πρώτη φορά.