Όταν ο Αλέις Εσπαργκαρό έδωσε στέγη και τροφή στον Χόρχε Μαρτίν

Τους δύο Ισπανούς αναβάτες MotoGP τους δένει μια δυνατή φιλία από το παρελθόν.

Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Αργεντινή, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μας χάρισε μια απίστευτη ιστορία η οποία δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Η νίκη του Αλέις Εσπαργκαρό με τη μοτοσικλέτα της Aprilia ήταν ένα ονειρεμένο σενάριο καθώς ήταν η πρώτη φορά τόσο για τον Ισπανό αναβάτη όσο και για το ιταλικό εργοστάσιο που ανεβαίνουν στην κορυφή του κόσμου.

Εκτός από το αποτέλεσμα και τον αγώνα υπήρξε και μια άλλη ιστορία η οποία τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών. Πρόκειται για τη σχέση του νικητή Αλέις Εσπαργκαρό με τον δεύτερο στον αγώνα Χόρχε Μαρτίν, η οποία είναι εξαιρετικά δυνατή, με τους δύο Ισπανούς έχουν περάσει πολλά κοινά στο παρελθόν. Ο Μαρτίν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη νίκη του συμπατριώτη του και παραδέχτηκε ότι στον Εσπαργκαρό οφείλει πολλά, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Love and support since the very beginning ❤️ @88jorgemartin words on his great friend @AleixEspargaro are just brilliant 🙌 #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/51m3vDZlkg