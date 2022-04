Πρόσκληση στον Βρετανό πολυπρωταθλητή της Formula 1 από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.

Το 2021 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1 αγώνας στη Σαουδική Αραβία. Η διεξαγωγή του είχε προκαλέσει αντιδράσεις από διάφορους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ενώ «καυτά» ερωτήματα είχαν τεθεί στους οδηγούς αναφορικά με την επίσκεψη του σπορ στη χώρα.

Μάλιστα ο οδηγός της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον είχε νιώσει «άβολα» που η Formula 1 αποφάσισε να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο του φετινού αγώνα, ανέφερε για το θέμα αυτό : «Δεν ξέρω τι να πω. Η θέση μου είναι ίδια με αυτή που είχα όταν ήμασταν εδώ πέρυσι».

Τώρα, λίγες ημέρες μετά το τέλος του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο Υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ Μπιν Τουρκί Αλ-Φαϊσάλ προσκάλεσε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να συζητήσουν για τα κοινωνικά θέματα της χώρας.



Ο Σαουδάραβας είπε: «Είδα τα σχόλια που έκανε ο Λιούις και πως έχει πρόβλημα με κάποια θέματα στη Σαουδική Αραβία. Του είπα πως μπορεί να μου μιλήσει ανοικτά και ειλικρινά. Ας κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε τα προβλήματα, να κατανοήσουμε που βρισκόμαστε, διότι μπορεί κάποιος να διαβάσει πολλά για τη Σαουδική Αραβία, αλλά δίχως να ξέρει τις λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ για ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις, αυτό συζητήσαμε και με τις FIA και Formula 1. Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε την κατάσταση. Γι’ αυτό μίλησα με τον Λιούις απευθείας. Είναι ευπρόσδεκτος να συζητήσουμε, διότι ανέφερε πως δεν βρήκε κάποιον να το κάνει. Πιστεύω πως πολλά από τα ζητήματα παίρνουν μεγάλη έκταση γιατί δεν υπάρχει η επικοινωνία ώστε να υπάρξει κατανόηση της κατάστασης».

Στο φετινό Grand Prix στην Τζέντα, η διεξαγωγή του αγώνα τέθηκε σε κίνδυνο. Την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του FP1 υπήρξε επίθεση με πυραύλους των ανταρτών Χούθι σε εγκαταστάσεις της Aramco κοντά στην πίστα. Οι οδηγοί εξέτασαν το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, καθώς φοβούνταν για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ωστόσο, έπειτα από πολύωρες συζητήσεις, ο CEO του σπορ, Στεφάνο Ντομενικάλι, ο αγωνιστικός διευθυντής της Formula 1, Ρος Μπρον και οι επικεφαλής των ομάδων τους έπεισαν να συνεχιστεί κανονικά το τριήμερο.

