Γκασλί: «Ούρλιαζα από τους πόνους στους τελευταίους γύρους»

Παρά τον τερματισμό εντός βαθμών, ο Πιέρ Γκασλί υπέφερε από έντονους πόνους στο φινάλε του GP Σαουδικής Αραβίας.

Έπειτα από την εγκατάλειψη στο GP Μπαχρέιν, η AlphaTauri αντέδρασε και εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυνατή στο δεύτερο αγώνα του 2022. Ο Πιέρ Γκασλί μπήκε στο Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ολοκλήρωσε στην 8η θέση της κατάταξης.

Όμως οι τελευταίοι 15 του αγώνα δεν ήταν καθόλου ευχάριστοι για τον Γάλλο. Ο Γκασλί, όπως αποκάλυψε μετά το τέλος του Grand Prix, έζησε τη χειρότερη εμπειρία της καριέρας του: «Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα που πήρα, όμως έζησα τους χειρότερους και επίπονους 15 γύρους της καριέρας μου. Δεν ξέρω τι συνέβη με το στομάχι μου, αλλά 'πέθαινα' μέσα στο μονοθέσιο. Ούρλιαζα από τους πόνους και είμαι χαρούμενος που τελείωσε ο αγώνας και πήρα την 8η θέση. Πονούσα πολύ κατά την επιβράδυνση και στις αριστερές στροφές. Ένιωθα σε κάθε αριστερή στροφή σαν να με μαχαιρώνουν. Ήταν κυρίως από τη δεξιά μεριά που πονούσα και πρέπει να δω έναν γιατρό. Στους τελευταίους γύρους προσπάθησα απλώς να επιβιώσω, πονούσα τόσο πολύ που μετρούσα τους γύρους μέχρι το τέλος».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, κυκλοφόρησε στα social media βίντεο με τον Γκασλί να χρειάζεται βοήθεια από άνθρωπο της AlphaTauri για να βγει από το μονοθέσιό του.

Το GP Σαουδικής Αραβίας ήταν εξαντλητικό για αρκετούς οδηγούς. Τόσο ο Μαξ Φερστάπεν, όσο και οι δύο οδηγοί της Ferrari στο βάθρο εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κουρασμένοι. Ιδιαίτερα καταπονημένος ήταν και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μόλις βγήκε από το μονοθέσιό του θέλησε να σταθεί για λίγη ώρα να ξεκουραστεί προτού γυρίσει στο γκαράζ της ομάδας του.

