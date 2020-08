Πώς να κάνεις το πάθος σου για τον αθλητισμό επάγγελμα (vid)

Aν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την προπονητική, να διδάξεις στα παιδιά την αξία της φυσικής δραστηριότητας, είτε απλώς σου αρέσει πολύ ο αθλητισμός και θέλεις να γνωρίσεις την επιστήμη στην οποία στηρίζεται η εξέλιξή του, η επιλογή ενός προγράμματος στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό ίσως είναι η κατάλληλη για σένα.

Η ταχύτατη ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια αλλά και η «μεταμόρφωσή» του σε μια πολυκερδή βιομηχανία με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιούργησε, ως αποτέλεσμα, την ανάγκη για περισσότερους άρτια εκπαιδευμένους προπονητές και εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου.

Τα προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του City Unity College, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό επίπεδο, απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το ταλέντο ή την κλίση τους στον αθλητισμό, έναν από τους πλέον μεγαλύτερους «εργοδότες» στον κόσμο, αλλά και σε όσους αναζητούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα τους προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και ευκαιρίες περαιτέρω εξειδίκευσης. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε γυμναστήρια, ιδιωτικά αθλητικά σωματεία, κατασκηνώσεις, ως προπονητές σε αθλητικές ενώσεις αλλά και σε ειδικά προγράμματα άσκησης και υγείας.

Το προπτυχιακό ΒΑ Physical Education and Sport δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις: Εκπαίδευση και Φυσική αγωγή, Αθλητική Προπονητική, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και Υγεία, και Διοίκηση Αθλητισμού, προσφέροντας υψηλού επιπέδου γνώσεις για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Όλα τα προγράμματα σπουδών υποστηρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο (Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice, INSERM 1093), το οποίο, εκτός από την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, έχει και την πιστοποίηση από το υψηλού κύρους Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Institut National de Santé et de Reherche Médicale, INSERM).

Το εύρος των μαθημάτων του προγράμματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι εξαιρετικά μεγάλο και καλύπτει όλους τους ουσιαστικούς τομείς στους οποίους είναι βασισμένη η σύγχρονη φυσική αγωγή π.χ. λειτουργική ανατομία, φυσιολογία, βιομηχανική, παιδαγωγική ψυχολογία, καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με την τελειοποίηση δεξιοτήτων που αφορούν την εφαρμογή θεωρίας (ανθρωποκινητική, παιδαγωγική διδακτική, μέθοδοι διδασκαλίας, ατομικά και ομαδικά αθλήματα κτλ. Φυσικά, δεν απουσιάζουν και οι ξένες γλώσσες, αλλά και τα αθλήματα επιλογής που μελετώνται κυρίως λόγω της εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Η τελευταία κατηγορία μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα που αναπτύσσουν μεθοδολογικές γνώσεις για εργασία με συγκεκριμένες ομάδες (ατόμων προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με ειδικές δυνατότητες) και συγκεκριμένες συνθήκες (καλοκαιρινές και χειμερινές δραστηριότητες και φύση, δημιουργικές αθλητικές εκδηλώσεις).

Εκτός από το άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του City Unity College αποτελούν και οι συνδυαστικοί μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης σχεδιασμένοι ώστε να συμβαδίζει η θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση, μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια αλλά και υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα, το ΤΕΦΑΑ διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Ευρώπης (Centre de l’Expertise de laPerformance- Gil Cometti), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ομάδες και αθλητές υψηλού επιπέδου, ενώ η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών γίνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, τον Γ.Σ. Πανελλήνιο.

Τέλος, για όσους βρίσκεστε ήδη στον κλάδο και θέλετε να αποκτήσετε εξειδικευμένη γνώση στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κινησιοθεραπεία, το City Unity College σε συνεργασία με το Educons University προσφέρει ένα 3ετές διδακτορικό πρόγραμμα που παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κινησιολογίας/κινησιοθεραπείας καθώς και εμβάθυνση στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία. Βασικό στόχο του διδακτορικού προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη έρευνας στον τομέα της κινησιολογίας/εργομετρίας, ενός επιστημονικού πεδίου που επιδιώκει τη βέλτιστη ανάπτυξη του οργανισμού, την εξέλιξη και διατήρηση της υγείας καθώς και τη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων των ατόμων.

Εάν η άσκηση και ο αθλητισμός είναι μέρος της ζωής σου και θα σε ενδιέφερε να το κάνεις επάγγελμα, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του City Unity College και να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για τα προγράμματα σπουδών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.