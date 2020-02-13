LIVE: Μίλαν - Γιουβέντους

ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 71vs
ΑΕΚ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 116vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 127vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 96vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 101vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 111vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 108vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 130vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 116vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 116vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
LIVE
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 1
LIVE
ΤΡΕΝΤΙΝΟ 0vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
LIVE
INTER TURKSPOR KIEL 0vs
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ 6
LIVE
SG BAD SODEN 0vs
FULDA-LEHNERZ 11
LIVE
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 2vs
BAD KREUZNACH 2
LIVE
ADLER UNION FRINTROP 5vs
ERLER SPIELVEREIN 0
LIVE
VFB MODLING 1vs
SK BREITENFURT 2
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RB HALBENRAIN 1vs
SV MUHLGRABEN 0
LIVE
ΛΕΜΠΡΙΝΓΚ 2vs
USV HENGSBERG 0
LIVE
ΜΟΥΛΕΝΟ 0vs
OTELUL GALATI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC VYSHNIVETS 1vs
TERNOPIL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠAΧ 0vs
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LOZOVATKA 1vs
ΝΙΚΟΠΟΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIVA BEOGRAD 3vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 3vs
ΚΟΛΚΧΕΤΙ ΚΧΟΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΛΕΤΑΝΟ 2vs
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOLGOPRUDNY II 2vs
ΖΝAΜΙΑ ΝΟΓΚΙΝΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΚΟΛAΙΒ 2vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΓΙAΝΟ 1vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΕΜΑ 3vs
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NYVA VINNYTSYA 0vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 4vs
KORONA II KIELCE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZREČE 1vs
BREZICE 8
ΤΕΛΙΚΟ
MONS CLAUDIUS 1vs
STRAZA HUM NA SUTLI 4
ΤΕΛΙΚΟ
CELOVEC/KLAGENFURT 4vs
ANNABICHLER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ 3vs
SPISSKA NOVA VES 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA SAAL 6vs
ASKO GURNITZ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SVU KAPFENSTEIN 2vs
SV TIESCHEN 3
SC UNION TRIESTER -vs
SC MARIA LANZENDORF -
SW ALSTADEN -vs
BERGEBORBECK -
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ALLIANZ MILANO 1vs
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΚΑΣΤΕΛΑ 0
LIVE
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ 0vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ 0