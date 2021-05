Ο Κιότο τρέχοντας στην αντεπίθεση, είχε πάρει θέση απλά για να σπρώξει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και η ασίστ από τον συμπαίκτη του ήταν ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε, στο σημείο που έπρεπε, με τη δύναμη που έπρεπε.

Από υπερβολική σιγουριά και... άγχος για τον τρόπο που θα πάει πάνω στη μπάλα προκειμένου να μην αστοχήσει, ο Ρομέλ Κιότο έγραψε ιστορία.

Συμπεριλήφθηκε στα bloopers της σεζόν και σίγουρα αυτή είναι η μεγαλύτερη χαμένη στιγμή για γκολ ό,τι κι αν γίνει στο υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου στο MLS.

MISS of the season?!

Montreal's Romell Quioto had a moment to forget on Saturday as he missed an open goal from just a few yards out... pic.twitter.com/KNkK9tVL3R

— Sky Sports (@SkySports) May 24, 2021