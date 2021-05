Ήταν 28 Οκτωβρίου 2019 όταν ο Γιάννης Ποτουρίδης έπαιρνε μεταγραφή στην Κέιπ Τάουν Σίτι. Από τότε μέχρι σήμερα ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού έκανε 24 συμμετοχές, ώσπου την Πέμπτη (21/5) η ομάδα της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.

Στο παρελθόν ο αριστεροπόδαρος αμυντικός, εκτός από τους «ερυθρόλευκους», πέρασε από Πλατανιά, Νοβάρα, Πανθρακικό, ΑΕΛ, Miedz Legnica και ΟΦΗ.

Ο 29χρονος κυκλοφορεί πια ελεύθερος στην αγορά και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

City bids farewell to Greek defender Giannis Potouridis after agreeing to mutually part ways in preparation for the new season.

We wish him the best of luck in the next phase of his career! #iamCityFC pic.twitter.com/l5Dw8rnlpM

— Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) May 21, 2021