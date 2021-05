Επιστρέφει στη Βραζιλία για την Γκρέμιο ο Ντάγκλας Κόστα (pic)

Ο Ντάγκλας Κόστα ξεκίνησε την καριέρα του στην Γκρέμιο, αγωνιζόμενος έξι χρόνια με την ακαδημία του συλλόγου προτού κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2008. Συνολικά κατέγραψε 30 εμφανίσεις, πριν φύγει στο εξωτερικό για λογαριασμό της Σαχτάρ στην Ουκρανία.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος φέτος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην Μπάγερν από την Γιουβέντους, ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με την ομάδα της Βραζιλίας και τελικά όπως φαίνεται αποφάσισε να φορέσει ξανά τη φανέλα της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κόστα αποδέχτηκε την προσφορά που του έκανε η Γκρέμιο, ενώ υπήρξε και συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, στο Πόρτο Αλέγκρε. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Gremio have officially contacted Juventus to sign Douglas Costa and the deal is now ‘imminent’. He’s leaving Bayern at the end of the season - Gremio board already agreed personal terms with Douglas Costa who’s gonna reduce his salary to come back in Brazil. #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2021