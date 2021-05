Ήταν 7 Ιουλίου του 2019 όταν η εθνική Βραζιλίας κατακτούσε το Κόπα Αμέρικα στον τελικό με αντίπαλο το Περού και ο αρχηγός Ντάνι Άλβες σήκωνε ακόμη μία κούπα ως μετρ του είδους. Από τότε η ηγετική φιγούρα της Σελεσάο έπαιξε μόνο στα φιλικά του φθινοπώρου της ίδιας χρονιάς και έπειτα δεν κλήθηκε ξανά στην αποστολή. Αυτό, όμως, αποτελεί κι επίσημα παρελθόν.

Ο Τίτε ανακοίνωσε την αποστολή για τα επερχόμενα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με Εκουαδόρ (5/6) και Παραγουάη (9/6) και ο πάλαι ποτέ κορυφαίος δεξιός μπακ των ευρωπαϊκών γηπέδων βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις, σχεδόν δύο χρόνια μετά το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι με το εθνόσημο.

Μία εξέλιξη που δεν συνέβη «τιμής ένεκεν», αλλά ως επισφράγισμα των εξαιρετικών εμφανίσεων που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Σάο Πάουλο στο Brasileirao, με την οποία στην τρέχουσα περίοδο έχει μοιράσει ήδη 3 ασίστ κι έχει σκοράρει μία φορά σε 8 συμμετοχές.

Guess who's back!?

There's a trophy missing from the collection of the most decorated player in history: the #WorldCup

Dani Alves, who missed Russia 2018 through injury, wants it badly and, at 38, has been recalled by Brazil @DaniAlvesD2 | @CBF_Futebol | #WCQ pic.twitter.com/XrG2cf1cmQ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2021