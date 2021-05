Στη Βολιβία ομάδα ξεκίνησε να παίξει με 7 παίκτες! (pic & vid)

Ο κορονοϊός χτύπησε για τα καλά την πόρτα της Ρόιαλ Παρί στη Βολιβία, καθώς οι περισσότεροι παίκτες της ομάδας διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Ο σύλλογος κατέθεσε αίτημα αναβολής από τη λίγκα, προκειμένου να μην διεξαχθεί ο αγώνας με την Στρόνγκεστ, για την πρώτη κατηγορία της Βολιβίας.

Ωστόσο, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό κι έτσι η Ροίαλ Παρί αναγκάστηκε να αγωνιστεί κανονικά, έχοντας μόλις επτά ποδοσφαιριστές στην αποστολή! Το ματς άρχισε και πριν τη συμπλήρωση 8 λεπτών το σκορ ήταν ήδη 3-0. Ωστόσο, ο διαιτητής διέκοψε τότε οριστικά το ματς, καθώς ένας παίκτης των γηπεδούχων τραυματίστηκε και όπως είναι γνωστό, αγώνας με έξι παίκτες, βάσει κανονισμών, δεν γίνεται να διεξαχθεί.

A top flight team in Bolivia were forced to start a match with seven players due to an outbreak of Covid in the squad.

They were already 3-0 down when the game was abandoned in the 8th minute after one of their players suffered an injury. pic.twitter.com/SE8b74F4GF

— ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2021