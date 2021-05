Ο Πορτογάλος αστέρας που ανήκει στο δυναμικό της Ορλάντο, λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει ξανά viral με την τακουνιά που είχε στείλει στα δίχτυα κόντρα στην Σπόρτινγκ Κάνσας.

Αυτή τη φορά κόντρα στην Σινσινάτι, έκανε δυο ντρίμπλες στον ίδιο αντίπαλο στα όρια της περιοχής μέχρι να τον σωριάσει στο έδαφος και με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διπλασιάζοντας προσωρινά τα τέρματα της ομάδας του.

Το τελικό σκορ για την Ορλάντο ήταν το 3-0...

Now in an @orlandocitysc jersey but this is classic Nanipic.twitter.com/chLnIWX82T

— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021