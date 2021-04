Σαπίρ Μπέρμαν: Η πρώτη τρανσέξουαλ διαιτητής σε αγώνα ποδοσφαίρου (pics & vid)

Η 27χρονη διαιτητής από το Ισραήλ έγινε η πρώτη τρανσέξουαλ ρέφερι στην ιστορία του πρωταθλήματος της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/4) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η Μπέρμαν, αρχικά με το ανδρικό όνομα Σάγκι, ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την διαιτησία πριν από δέκα χρόνια και άμεσα έγινε μέλος της ένωσης ρέφερι της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο «Sport5», η Μπέρμαν είχε την στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην απόφασή της και έτσι προχώρησε στην εγχείρηση.

«Επειτα από μία μεγάλη περίοδο σκέψης και προσωπικών ερωτημάτων, αποφάσισα να προχωρήσω σε αλλαγή φύλου. Από εδώ και στο εξής το όνομά μου θα είναι Σαπίρ.

Πάντα έβλεπα τον εαυτό μου ως γυναίκα, από νεαρή ηλικία. Συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία δεν θα με δεχτεί, δεν θα είναι στο πλευρό μου, γι' αυτό συνέχισα έτσι για σχεδόν 26 χρόνια. Ένιωθα παγιδευμένη... Έτσι πριν από έξι μήνες, αποφάσισα να βγω και να δείξω ποια είμαι, πρώτα απ 'όλα στον εαυτό μου, για την ψυχή μου. Ήθελα να φοράω γυναικεία ρούχα και δεν ήξερα πώς να τα μοιραστώ με τον σύντροφό μου... σαφώς, δεν το πήρε καλά», ήταν τα λόγια της μετά την απόφαση αλλαγής φύλου.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender We are so proud @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA

Fascinating news from Israel

Sagi Berman, an Israeli Premier League referee, announced that he is undergoing a process of becoming a woman, and changes his/her name to Sapir.

Wants to continue in the profession and has the full support from the IFA and the Referees Union. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq

