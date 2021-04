Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στο Κονγκρέσο της UEFA το πρωί της Τρίτης και παίρνοντας επιτέλους δημόσια θέση για την ESL, ανέφερε ότι:

«Ήθελα να μιλήσω για τον Covid, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο των γυναικών, όμως, όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες άλλαξαν το πλάνο. Θα μιλήσω και θα πω ότι στην FIFA είμαστε ένας οργανισμός που στηρίζεται στις αξίες του αθλητισμού. Είμαστε παντελώς κατά της δημιουργίας της Super League.

Στη FIFA το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε δυναμικά είναι να μην εγκρίνουμε την δημιουργία της Super League, που είναι ένα... πολύ κλειστό μαγαζί που σπάει τον οργανισμό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν εγκρίνουμε την Λίγκα. Είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Στηρίζουμε απόλυτα την UEFA. Αν θέλουν οι ομάδες να φύγουν, θα φύγουν με συνέπειες...

Θα πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είτε θα είναι μαζί μας, είτε έξω από εδώ. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές. Και μπορεί βραχυπρόθεσμα να υπάρξει οικονομικός αντίκτυπος, όμως θα πρέπει όλοι να το σκεφτούν πολύ σοβαρά... ».​

Βέβαια, σε αντίθεση με όσα ανέφερε την Δευτέρα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο Ινφαντίνο δεν αναφέρθηκε σε απαγόρευση συμμετοχών διεθνών παικτών στις εθνικές τους ομάδες για το Euro ή το Μουντιάλ...

«Σε ευχαριστούμε πολύ για τον λόγο σου, απέδειξες ότι νοιάζεσαι για τις αρχές και τις αξίες του ποδοσφαίρου» ανέφερε αμέσως μετά ο Τσέφεριν...

FIFA President Gianni Infantino: "At FIFA, we can only and strongly disapprove the creation of The Super League, of a Super League which is a closed shop, which is a breakaway from the current institutions.”

He doesn’t say anything about SL club players banned from World Cup pic.twitter.com/Xx8cfVhak2

— Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021