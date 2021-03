Ανοιξε λογαριασμό με την Ατλέτικο Μινέιρο ο Χουλκ (vid)

Πριν από λίγες ημέρες, ο Βραζιλιάνος στράικερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ατλέτικο Μινέιρο, μετά την αποχώρηση του από την Σανγκάι SIPG με την οποία αγωνίστηκε για πέντε χρόνια.

Με την Ατλέτικο Μινέιρο έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις συμμετοχής και το Σάββατο (19/03) άνοιξε λογαριασμό, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 3-0 επί της Κοΐμπρα.

Gol do Atlético-MG!

Primeiro gol de Hulk com a camisa do Galo.

Atlético-MG 3 x 0 Coimbra#galo #ATLxCOI #campeonatomineiro pic.twitter.com/nfM1ThzKOd

— Esportes no Mundo (@esportesnomund0) March 19, 2021