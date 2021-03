Το μεγάλο ντέρμπι με την Ρίβερ στο «Μπομπονέρα» ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1 με τις δύο ομάδες να χάνουν και από έναν παίκτη με κόκκινη κάρτα για σκληρά μαρκαρίσματα και χτυπήματα σε αντιπάλους.

Η Ρίβερ που προτού μείνει κι εκείνη με δέκα παίκτες είχε προλάβει να ισοφαρίσει στο σκορ δίχως όμως να εκμεταλλευτεί για πολύ το αριθμητικό της πλεονέκτημα, είχε τρομερή ευκαιρία στο 89' να σκοράρει για να πάρει τη νίκη, όμως, η μπάλα για κάποιον αδιανόητο λόγο δεν πέρασε τη γραμμή.

Έσκασε στο χορτάρι και πήρε ανάποδη τροχιά φεύγοντας προς τα έξω, με τους οπαδούς της Μπόκα να κάνουν λόγο για το... πνεύμα του Μαραντόνα που από ψηλά δεν ήθελε να δει την αγαπημένη του ομάδα να χάνει...

Diego Maradona’s “spirit” definitely denied River Plate from beating Boca Juniors in the Superclásico pic.twitter.com/PYnLERKq3v

— Roberto Rojas (@RobertoRojas97) March 14, 2021