Ο Αντριάνο πούλησε την έπαυλή του και ζει σε προεδρική σουίτα ξενοδοχείου! (pic)

Πριν από μερικά χρόνια ο Αντριάνο ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και της Ίντερ και χιλιάδες παιδιά ήθελαν να του μοιάσουν. Ηταν εκ των κορυφαίων και πιο ταλαντούχων επιθετικών που έχουν περάσει απ’ τον πλανήτη. Άλλωστε, άφησε και ιστορία στους «νερατζούρι» και το ιταλικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, αντιμετώπισε κι αρκετές δυσκολίες καθώς ξεκίνησε από τις φαβέλες της Βραζιλίας, ενώ λόγω των αρκετών προσωπικών προβλημάτων και τραυματισμών, έβαλε πρόωρο τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και πρωταγωνίστησε εξαιτίας της εξωγηπεδικής του ζωής κυρίως.

Αυτή τη φορά ο Αντριάνο αποφάσισε να πουλήσει την έπαυλή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο έναντι του ποσού των 1,35 εκατ. ευρώ και να κατοικεί πλέον σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο.

Συγκεκριμένο η... μόνιμη κατοικία του πλέον είναι στην προεδρική σουίτα του «Grand Hayatt» που βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία (145 τ.μ.) Μπάρα ντε Τιζούκα και κοστίζει 400 ευρώ τη μέρα κι έχει μπαλκόνι και θέα προς τη θάλασσα.

Ο Αντριάνο μάλιστα, πήρε μαζί του και κάποια από τα τρόπαια που έχει κατακτήσει και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Ex-Brazil & Inter Adriano flogs £1.2m mansion and checks into luxury £10k-a-month presidential suite of luxury hotel Grand Hyatt taking just his trophies

Adriano pictured with Brazilian legend Ronaldinho

He scored 27 in his 48 int’l caps, last playing for his country in 2010. pic.twitter.com/FMlTlYUCC4

