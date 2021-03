Το γήπεδο αυτό φυσικά θυμίζει σε όλους του Maracanazo, τους εφιάλτες από το '50 με την ήττα από την Ουρουγουάη στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και όσα τραγικά ακολούθησαν εκείνης της «μαύρης» αναμέτρησης για την «σελεσάο».

Όμως, ο σπουδαίος Πελέ σε αυτό το μέρος έγραψε χρυσή ποδοσφαιρική ιστορία και φαίνεται πως οι συμπατριώτες του θέλουν να τον τιμήσουν μετονομάζοντας το «Μαρακανά» σε King Pele Stadium.

«Είναι η ιδανική τιμή προς έναν άνθρωπο για τον οποίο γνωρίζει όλος ο κόσμος για την ποδοσφαιρική κληρονομιά που άφησε αλλά και για όσα έχει προσφέρει στην Βραζιλία» ανέφερε ο υπεύθυνος του πρότζεκτ της μετονομασίας του γηπέδου.

Βέβαια, ο κόσμος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι διχασμένος και θεωρεί πως θα ήταν προτιμότερο είτε να παραμείνει το όνομα του Mario Fliho, ενός δημοσιογράφου που κίνησε τα νήματα για τη δημιουργία του γηπέδου το 1940, είτε κάποιου ντόπιου από το Ρίο, με τον Πελέ να είναι γεννημένος στην Μίνας Γκεράις.

Brazil's world famous Maracana to be renamed the 'King Pele Stadium'https://t.co/78WRoaBRrL

— The National Sport (@NatSportUAE) March 10, 2021