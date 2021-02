Βραζιλία: Σταμάτησαν την προθέρμανση για να προσγειωθεί ελικόπτερο με εμβόλια!

Ελικόπτερο της Αστυνομίας είχε προγραμματίσει να προσγειωθεί εντός του γηπέδου όπου επρόκειτο να διεξαχθεί το ματς της Ατλέτικο κόντρα στην Βιτόρια (η τελευταία επικράτησε 2-1), ωστόσο, η ώρα ήταν τέτοια που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είχαν βγει στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανσή τους.

Ενημερώθηκαν ν' απομακρυνθούν βλέποντας και το ελικόπτερο να πετάει πάνω από το σημείο, με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά οι παίκτες να σταματήσουν, να γίνει η παράδοση των εμβολίων στην αρμόδια αρχή εντός του γηπέδου και μετά από λίγα λεπτά όλα ήταν ξανά σε θέση για να φιλοξενηθεί το ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Nova remessa de vacinas contra Covid-19 chegam à Bahia e o pouso em Alagoinhas acontece agora, antes da partida, no Estádio Carneirão, com as doses para a região. #BaianãoNaTVE #BahiaContraOCoronavírus @saudegovba

Acompanhe AO VIVO: https://t.co/CIXCAGMgZY pic.twitter.com/eABZSFIjXO

— TVE Bahia (@tvebahia) February 24, 2021