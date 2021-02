Ετό: Ο μικρός Ετιέν κληρονόμησε το ταλέντο του πατέρα του (vid)

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης απέναντι στους Μοζαμβικανούς και τ' όνομά του «ταξίδεψε» μέσω του διαδικτύου που φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τα κατορθώματα του Ετιέν Ετό στο ματς του Σαββάτου.

Το Καμερούν πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο ηλικιακό επίπεδο κ-20 και ο Σαμουέλ Ετό μόνο υπερήφανος μπορεί να είναι για τον διάδοχό του.

