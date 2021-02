Ο Αμπέλ Φερέιρα θέλει τον Ντιέγκο Κόστα στην Παλμέιρας (pic)

Από τον Δεκέμβρη, ο Ντιέγκο Κόστα κυκλοφορεί ελεύθερος μιας κι έλυσε τη συνεργασία του με την Ατλέτικο Μαδρίτης και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, έχει ξεκινήσει επαφές με την Παλμέιρας για συμβόλαιο δύο ετών.

Μάλιστα, ο Αμπέλ Φερέιρα είναι αυτός ο οποίος φαίνεται πως ζήτησε από την διοίκηση την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να θέλουν κι αυτοί την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Πάντως, στο... κόλπο για τον Ντιέγκο Κόστα βρίσκεται και η Αλ Σαμπάμπ της Σ. Αραβίας αλλά η Παλμέιρας είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο μιας και ο 32χρονος φορ από μικρός φέρεται να είναι υποστηρικτής της.

Exclusive: Diego Costa is edging closer to returning to Brazil to sign for #Palmeiras - the club he supported as a boy https://t.co/4Bg3pB4Tve

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) February 12, 2021