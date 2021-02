Να σε λένε Ρόνι, όπως το παρατσούκλι του μέγιστου Ροναλντίνιο και να χρησιμοποιείς τόσο… θόρυβο για το τίποτα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Παλμέιρας έκλεψε τις εντυπώσεις με το στυλ που εκτελεί πέναλτι και το σίγουρο είναι ότι αν είχε ευστοχήσει, κανείς δεν θα έδινε σημασία.

Ωστόσο, εκείνος αφού πήρε κάμποσα μέτρα φόρα, συνέχισε με… περπάτημα και έκανε για κερασάκι στην τούρτα κι ένα αλματάκι αλά Μπρούνο Φερνάντες, νικήθηκε πανεύκολα από τον Ελ Σενάουϊ και το twitter πήρε... φωτιά.

Αυτό ήταν το πρώτο από τα τρία χαμένα πέναλτι των Βραζιλιάνων στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και σίγουρα το πιο... κακόγουστο της χρονιάς.

What just happened here?#FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/uUBbcecPYn

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) February 11, 2021