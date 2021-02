Ο ισχυρός άνδρας της Παρανανένσε θεώρησε σωστό τις ώρες που η οικογένεια του Γκαρσία και το ποδόσφαιρο θρηνούσαν τον χαμό ενός νεαρού ανθρώπου που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, να βγάλει όλο το μένος του προς εκείνον, ατιμάζοντας τη μνήμη του!

«Ήταν το πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας και ήρθε έχοντας κατηγορηθεί για κοκαΐνη, ενώ ήταν και τραυματίας! Όταν λύσαμε το συμβόλαιο μαζί του γλιτώσαμε ένα εκατομμύριο. Δεν είχε ταλέντο! Αισθανόμαστε λύπη για το παιδί που είχε έρθει να παίξει σε εμάς και ήταν προβληματικό» ανέφερε ο Μάριο Σέλσο Πετράλια...

Σοκ στην Αργεντινή, αυτοκτόνησε 30χρονος στράικερ της Γοδόι Κρουζ

Shocked and saddened by the news that @ClubGodoyCruz striker Santiago "Morro" García has died at the age of 30.

Many of us stood & applauded when he did against Newell's just a few years ago.

He was a fine footballer & brilliant goalscorer. RIP.pic.twitter.com/JhuaeHzAqB

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 6, 2021