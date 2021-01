Σαπεκοένσε: Σήκωσε το τρόπαιο ο Ρούσελ, 4 χρόνια μετά το δυστύχημα (pics & vid)

Η «Σάπε» έχει περάσει στιγμές που κανείς δεν θα μπορέσει να καταλάβει και να νιώσει τον πόνο, πέρα από τους οπαδούς του συλλόγου και αυτούς τους τρεις παίκτες που επέζησαν από το αεροπορικό δυστύχημα στην πτήση για τον πρώτο τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα.

Τέσσερα χρόνια και κάτι μήνες μετά από το τραγικό συμβάν από το οποίο λίγο έλειψε η Σαπεκοένσε να πάψει να υφίσταται ως ποδοσφαιρικό κλαμπ, η ομάδα κατάφερε να επιστρέψει στην Serie A και να το κάνει με την κατάκτηση του τίτλου της δεύτερης κατηγορίας.

Η νίκη επί της Αμέρικα Μινέιρο με γκολ στο φινάλε, έκανε τον Άλαν Ρούσ​ελ, εκ των τριών παικτών που επέζησαν από την τραγωδία, να σηκώσει ως αρχηγός το τρόπαιο σε μια τρομερά συγκινητική στιγμή...

Chapecoense win Brazil's Serie B title, promoted via last-minute penalty.

Alan Ruschel is one of just 3 Chapecoense players who survived the horrendous plane crash in 2016 which killed 71.

Ruschel captains Chapecoense, lifts trophy pic.twitter.com/Hu1eQwchXb

